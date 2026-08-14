Ausblick: SBT Ultrasonic Technology A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

28.08.26 07:01 Uhr

SBT Ultrasonic Technology A lädt am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass SBT Ultrasonic Technology A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,443 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 235,9 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 34,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 175,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 2,28 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,04 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 767,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net