Ausblick: Scandic Hotels Group AB präsentiert Quartalsergebnisse
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Scandic Hotels Group AB wird am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,622 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,990 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,69 Milliarden SEK – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scandic Hotels Group AB 4,55 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,07 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,90 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,40 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,29 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.net
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