Ausblick: Scandic Hotels Group AB präsentiert Quartalsergebnisse

Scandic Hotels Group AB wird am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,622 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,990 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,69 Milliarden SEK – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scandic Hotels Group AB 4,55 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,07 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,90 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,40 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,29 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.net