Ausblick: ScanSource informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

19.08.26 07:01 Uhr

ScanSource wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,880 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll ScanSource im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 814,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 812,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,18 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 3,00 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,09 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,04 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net