Ausblick: Scholastic stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Scholastic präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Scholastic im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 517,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 508,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,72 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,070 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,62 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,63 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scholastic
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scholastic
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Scholastic Aktie News
Scholastic Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scholastic nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.18
|Scholastic Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.12.17
|Scholastic Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|28.03.17
|Scholastic Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.10.15
|Scholastic Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|27.04.15
|Scholastic Buy
|Gabelli & Co