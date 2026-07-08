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Ausblick: Scholastic stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Scholastic Corp
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Scholastic präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Scholastic im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 517,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 508,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,72 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,070 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,62 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,63 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
16.07.18 Scholastic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.12.17 Scholastic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
28.03.17 Scholastic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.10.15 Scholastic Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
27.04.15 Scholastic Buy Gabelli & Co