DAX 25.579 +0,0%ESt50 6.325 +0,1%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,63 ±0,0%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 76.011 +1,0%Euro 1,1428 -0,2%Öl 98,5 -0,8%Gold 4.346 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Scholastic stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scholastic Corp
30.20 EUR -0.40 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Scholastic wird am 24.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -3,420 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,820 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,40 Prozent auf 224,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 225,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Scholastic Aktie News

Werbung

Scholastic Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scholastic nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.07.18 Scholastic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.12.17 Scholastic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
28.03.17 Scholastic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.10.15 Scholastic Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
27.04.15 Scholastic Buy Gabelli & Co

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.