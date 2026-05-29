Ausblick: Science Applications International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Science Applications International präsentiert in der am 01.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,28 USD aus. Im letzten Jahr hatte Science Applications International einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,91 Prozent auf 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Science Applications International noch 1,88 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,63 USD, gegenüber 7,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 7,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net