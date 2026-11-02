Ausblick: Seadrill 2021 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

02.11.26 07:01 Uhr

Seadrill 2021 präsentiert in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,187 USD je Aktie gegenüber -0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 382,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 363,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,736 USD, gegenüber -1,240 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 1,56 Milliarden USD im Vergleich zu 1,44 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net