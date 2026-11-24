Sectra Registered B präsentiert in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,888 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,32 Prozent erhöht. Damals waren 0,770 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,02 Milliarden SEK – ein Plus von 19,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sectra Registered B 850,6 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 SEK, gegenüber 2,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,25 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,54 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net