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Ausblick: Sedana Medical Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sedana Medical Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,087 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Sedana Medical Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,260 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,600 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 208,4 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 200,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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