Ausblick: Sedana Medical Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

21.10.26 07:01 Uhr

Sedana Medical Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,087 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Sedana Medical Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,260 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,600 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 208,4 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 200,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net