Ausblick: Seligman New Technologies Venture Fund Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seligman New Technologies Venture Fund Registered A wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,36 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Seligman New Technologies Venture Fund Registered A 1,50 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 25,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 2,30 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,75 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,48 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,25 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,10 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.net