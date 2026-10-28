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Ausblick: Seligman New Technologies Venture Fund Registered A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Seligman New Technologies Venture Fund Registered Shs -A-
454.10 CNY -36.31 CNY -7.40 %
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Seligman New Technologies Venture Fund Registered A wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,37 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Seligman New Technologies Venture Fund Registered A einen Gewinn von 1,66 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,71 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,27 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,90 CNY aus. Im Vorjahr waren 3,32 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 9,29 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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