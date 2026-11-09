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Ausblick: SenesTech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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SenesTech Inc Registered Shs
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SenesTech wird sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SenesTech im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,280 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll SenesTech im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33,33 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,350 USD je Aktie, gegenüber -1,950 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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