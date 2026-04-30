Ausblick: Senior Housing Properties Trust Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Senior Housing Properties Trust Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,157 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 380,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 386,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,570 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,190 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,54 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
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