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Ausblick: Sensata Technologies legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs
35.49 EUR -0.16 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen

Sensata Technologies wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten schätzen, dass Sensata Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,957 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent auf 973,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 928,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,76 USD im Vergleich zu 0,210 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,87 Milliarden USD, gegenüber 3,70 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.12.17 Sensata Technologies Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.01.17 Sensata Technologies Outperform RBC Capital Markets
01.07.16 Sensata Technologies Sector Perform RBC Capital Markets
29.03.16 Sensata Technologies Buy SunTrust Robinson Humphrey, Inc.
15.01.16 Sensata Technologies Sector Perform RBC Capital Markets

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