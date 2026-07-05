Ausblick: ServisFirst Bancshares öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

19.07.26 07:01 Uhr

ServisFirst Bancshares wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,57 USD. Dies würde einem Zuwachs von 40,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ServisFirst Bancshares 1,12 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 32,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 247,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ServisFirst Bancshares für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 167,9 Millionen USD aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 680,9 Millionen USD, gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net