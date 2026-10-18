Ausblick: ServisFirst Bancshares veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
ServisFirst Bancshares lädt am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,826 USD gegenüber 0,600 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 31,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 173,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 254,1 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 677,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ServisFirst Bancshares
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ServisFirst Bancshares
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen