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SFC Energy-Aktie zieht zweistellig an: Prognoseerhöhung nach Rekord-Auftrag aus der Ukraine

13.05.26 11:12 Uhr
SFC Energy-Aktie fester: Ziele für 2026 nach oben geschraubt - Rekord-Auftrag in der Ukraine | finanzen.net

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat seine Prognosen für 2026 nach einem Rekordauftrag erhöht.

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SFC Energy AG
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Für das laufende Jahr werde nun ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 163 bis 175 Millionen Euro erwartet, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte auf 29 bis 34 Millionen Euro klettern. Bisher standen hier nur 20 bis 24 Millionen bei einem erwarteten Umsatz von 150 bis 160 Millionen im Plan. Die Aktie drehte ins Plus und legte zum Xetra-Handelsschluss um sechs Prozent zu.

SFC Energy habe den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine mit einem Auftragsvolumen von rund 42,7 Millionen Euro erhalten, hieß es zur Begründung. Die Finanzierung erfolge im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Die Auslieferung sei in den kommenden Monaten vorgesehen und werde 2026 umsatz- und ergebniswirksam. Hochmobile Brennstoffzellensysteme sowie zugehörige Peripherie, Zubehör und Verbrauchsmaterialien für militärische und zivile Einsatzszenarien sollen geliefert werden.

So reagieren die Anleger

Der Rekordauftrag für SFC Energy hat am Mittwoch die Aktien des Brennstoffzellenspezialisten auf den höchsten Stand seit Sommer 2025 getrieben.

Mit einem Plus von zuletzt 13,61 Prozent auf 21,70 Euro versuchen die Papiere die Kurslücke von Anfang August zu schließen.

Diese hatte sich aufgetan, weil das Unternehmen wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump die Jahresziele senken musste.

Nun aber konnte SFC dank des größten Auftrags der Firmengeschichte die Prognosen für 2026 anheben.

/jha/he

BRUNNTHAL (dpa-AFX)

Bildquellen: SFC Energy AG

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