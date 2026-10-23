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Ausblick: Shanghai AtHub gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shanghai AtHub Co Ltd Registered Shs -A-
21.01 CNY -0.76 CNY -3.49 %
Charts | News | Analysen

Shanghai AtHub wird sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,050 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai AtHub 0,040 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 439,6 Millionen CNY gegenüber 430,4 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,203 CNY je Aktie, gegenüber 0,160 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,76 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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