Ausblick: Shanghai Friendess Electronics Technology A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Friendess Electronics Technology A wird am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,700 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,550 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shanghai Friendess Electronics Technology A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 558,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 434,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,85 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,07 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 2,17 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net