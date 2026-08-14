Ausblick: Shanghai V-Test Semiconductor Tech A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

28.08.26 07:01 Uhr

Shanghai V-Test Semiconductor Tech A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,550 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shanghai V-Test Semiconductor Tech A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 570,0 Millionen CNY im Vergleich zu 349,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,71 CNY, gegenüber 2,04 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,56 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,57 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net