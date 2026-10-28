DAX 25.591 +0,7%ESt50 6.165 +0,8%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,60 -0,7%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 72.675 -0,0%Euro 1,1121 -0,1%Öl 116,1 +1,9%Gold 4.038 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.04 EUR 0.16 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen

Shell (ex Royal Dutch Shell) gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,80 USD je Aktie gegenüber 0,670 GBP je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 97,03 Milliarden USD, was einem Umsatz von 50,53 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,30 GBP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 355,69 Milliarden USD, gegenüber 195,26 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.