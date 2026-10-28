Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

28.10.26 07:01 Uhr

Shell (ex Royal Dutch Shell) gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,80 USD je Aktie gegenüber 0,670 GBP je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 97,03 Milliarden USD, was einem Umsatz von 50,53 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,30 GBP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 355,69 Milliarden USD, gegenüber 195,26 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net