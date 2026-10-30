DAX 26.040 +1,3%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,19 -2,6%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 70.035 +0,4%Euro 1,1187 -0,0%Öl 116,6 +1,5%Gold 3.986 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Shenzhen Transsion A legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shenzhen Transsion Holding Co., Ltd. Registered Shs -A-
56.00 CNY 1.59 CNY 2.92 %
Charts | News | Analysen

Shenzhen Transsion A wird am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,695 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 CNY erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 20,47 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,53 Milliarden CNY aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,07 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,26 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 73,63 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 65,50 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Shenzhen Transsion A Aktie News

Werbung

Shenzhen Transsion A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shenzhen Transsion A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.