Ausblick: Shenzhen Transsion A legt Quartalsergebnis vor

30.10.26 07:01 Uhr

Shenzhen Transsion A wird am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,695 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 CNY erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 20,47 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,53 Milliarden CNY aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,07 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,26 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 73,63 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 65,50 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net