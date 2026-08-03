Ausblick: Shenzhen Transsion A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
Shenzhen Transsion A präsentiert in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,764 CNY gegenüber 0,630 CNY im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,00 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,11 CNY, gegenüber 2,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 75,42 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 65,50 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shenzhen Transsion A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shenzhen Transsion A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Shenzhen Transsion A Aktie News
Shenzhen Transsion A Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shenzhen Transsion A nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.