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Ausblick: SHIBAURA MECHATRONICS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

12.05.26 07:01 Uhr
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SHIBAURA MECHATRONICS CORP
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SHIBAURA MECHATRONICS stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 40,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 51,55 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,54 Prozent auf 23,74 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 176,20 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 157,55 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 89,65 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 80,92 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.net

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