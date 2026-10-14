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Ausblick: SHIFT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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SHIFT Inc.
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SHIFT wird am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 16,42 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,07 JPY je Aktie erzielt worden.

SHIFT soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,67 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,64 JPY, gegenüber 33,93 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 161,01 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 129,82 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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