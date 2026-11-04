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Ausblick: Shoulder Innovations vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
17.40 EUR -0.10 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen

Shoulder Innovations lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,491 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 31,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,4 Millionen USD gegenüber 11,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,851 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -4,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 68,0 Millionen USD, gegenüber 47,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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