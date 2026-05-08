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Ausblick: Shyam Metalics and Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

10.05.26 07:01 Uhr

Shyam Metalics and Energy wird am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 12,84 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 62,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,92 INR je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 27,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 41,39 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 52,69 Milliarden INR aus.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 37,48 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 32,70 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 185,72 Milliarden INR, gegenüber 151,02 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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