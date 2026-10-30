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Ausblick: Sichuan Swellfun stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sichuan Swellfun Co Ltd (A)
24.77 CNY -0.16 CNY -0.64 %
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Sichuan Swellfun wird am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,380 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 17,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 CNY erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 765,2 Millionen CNY aus – eine Minderung von 10,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sichuan Swellfun einen Umsatz von 850,3 Millionen CNY eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,600 CNY im Vergleich zu 0,840 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,57 Milliarden CNY, gegenüber 2,55 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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