Ausblick: Siemens Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

10.11.26 07:01 Uhr

Siemens Energy lädt am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,312 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 17,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,31 Milliarden USD gegenüber 12,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD, gegenüber 0,360 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten auf durchschnittlich 50,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 43,14 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net