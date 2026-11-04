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Kennzahlen im Fokus

Ausblick: Siemens Healthineers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Siemens Healthineers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Siemens Healthineers veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
42.91 EUR -0.40 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen

Siemens Healthineers wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,671 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,520 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent auf 6,79 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,32 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,35 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,91 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 23,57 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 23,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.

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