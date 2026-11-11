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Ausblick: Siemens mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Siemens AG (spons. ADRs)
135.00 EUR 1.00 EUR 0.75 %
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Siemens wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,59 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,12 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,04 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,31 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,76 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 93,71 Milliarden USD, gegenüber 87,12 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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