Ausblick: Signify (ehemals Philips Lighting) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

22.10.26 07:01 Uhr

Signify (ehemals Philips Lighting) wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,438 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Signify (ehemals Philips Lighting) 0,600 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,82 Prozent auf 1,37 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Signify (ehemals Philips Lighting) noch 1,41 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 EUR im Vergleich zu 2,06 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,46 Milliarden EUR, gegenüber 5,77 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net