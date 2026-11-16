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Ausblick: Similarweb öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Similarweb gibt am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,076 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,75 Prozent auf 81,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,211 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 316,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 282,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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