Ausblick: Simmons First National A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Simmons First National A wird am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,535 USD aus. Im letzten Jahr hatte Simmons First National A einen Verlust von -4,000 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 157,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 254,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch -442,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,950 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 626,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.net
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