Ausblick: Simulations Plus legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Simulations Plus wird am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,233 USD gegenüber -3,350 USD im Vorjahresquartal.
Simulations Plus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,868 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,220 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 81,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 79,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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