Ausblick: Simulations Plus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Simulations Plus wird am 09.04.2019 das Zahlenwerk zum am 28.02.2019 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,100 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Simulations Plus noch 0,060 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 8,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,430 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 29,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net