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Ausblick: Sinch Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sinch AB Registered Shs
3.82 EUR -0.10 EUR -2.60 %
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Sinch Registered präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,847 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sinch Registered -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sinch Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,96 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 6,66 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,26 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,260 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,71 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 27,08 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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