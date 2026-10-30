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Ausblick: Sinolink Securities präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Sinolink Securities Co Ltd (A)
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Sinolink Securities wird am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,174 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sinolink Securities in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,16 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,27 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 2,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,709 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,620 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,43 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 10,52 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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