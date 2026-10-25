Ausblick: SJW legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SJW stellt am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,11 USD je Aktie gegenüber 1,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll SJW nach den Prognosen von 4 Analysten 258,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 240,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD im Vergleich zu 2,92 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 861,4 Millionen USD, gegenüber 800,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
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