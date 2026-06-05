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Ausblick: Skillsoft stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

08.06.26 07:01 Uhr
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Skillsoft Corp Registered Shs
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Skillsoft wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Skillsoft im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -4,570 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 2,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 124,2 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 121,1 Millionen USD aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 4,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -16,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 503,2 Millionen USD, gegenüber 512,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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