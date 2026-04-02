Ausblick: Skillsoft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Skillsoft präsentiert am 07.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,27 USD je Aktie gegenüber -3,750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 130,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 133,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,17 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -14,870 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 512,2 Millionen USD, gegenüber 531,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.net
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