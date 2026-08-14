Ausblick: SKSHU Paint verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
SKSHU Paint präsentiert in der am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,430 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 16,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 CNY erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,91 Milliarden CNY gegenüber 3,69 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,880 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,14 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,46 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SKSHU Paint
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SKSHU Paint
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle SKSHU Paint Aktie News
SKSHU Paint Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SKSHU Paint nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.