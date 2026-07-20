Ausblick: Skyworks Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Skyworks Solutions wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,03 USD aus. Im letzten Jahr hatte Skyworks Solutions einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 965,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Skyworks Solutions für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 926,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,99 USD im Vergleich zu 3,08 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 3,92 Milliarden USD, gegenüber 4,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Skyworks Solutions
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Skyworks Solutions
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Skyworks Solutions Aktie News
Skyworks Solutions Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Skyworks Solutions nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.07.19
|Skyworks Solutions Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.19
|Skyworks Solutions Buy
|Cascend Securities
|05.06.19
|Skyworks Solutions Buy
|Canaccord Adams
|05.06.19
|Skyworks Solutions Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|03.06.19
|Skyworks Solutions Buy
|Craig Hallum