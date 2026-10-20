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Ausblick: SL Green Realty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
SL Green Realty Corporation Registered Shs
39.81 EUR -0.45 EUR -1.12 %
Charts | News | Analysen

SL Green Realty wird am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,124 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SL Green Realty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 31,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 174,2 Millionen USD gegenüber 253,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,646 USD aus. Im Vorjahr waren -1,610 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 677,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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