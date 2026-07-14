Ausblick: Slide Insurance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Slide Insurance veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,850 USD aus. Im letzten Jahr hatte Slide Insurance einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie eingefahren.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 80,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 261,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 471,9 Millionen USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,36 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,16 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
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