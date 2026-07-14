DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 57.239 -0,2%Euro 1,1403 +0,1%Öl 92,2 -4,8%Gold 4.092 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Slide Insurance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Slide Insurance Holdings, Incorporation Registered Shs
17.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Slide Insurance veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,850 USD aus. Im letzten Jahr hatte Slide Insurance einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 80,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 261,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 471,9 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,36 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Slide Insurance Aktie News

Werbung

Slide Insurance Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Slide Insurance nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.