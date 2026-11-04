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Ausblick: SmartCraft Group (publ) Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
SmartCraft Group AB (publ) Registered Shs
1.34 EUR -0.06 EUR -4.27 %
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SmartCraft Group (publ) Registered wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,163 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,38 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 146,3 Millionen SEK – ein Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SmartCraft Group (publ) Registered 129,9 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,753 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,470 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 578,4 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 527,9 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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