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Ausblick: SmartFinancial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Aktien
SmartFinancial Inc
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Charts | News | Analysen

SmartFinancial gibt am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,961 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SmartFinancial ein EPS von 0,810 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll SmartFinancial 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 57,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 30,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SmartFinancial 82,9 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD, gegenüber 2,98 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 226,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 314,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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29.06.18 SmartFinancial Outperform Hovde Group
03.02.17 SmartFinancial Outperform Hovde Group
28.10.16 SmartFinancial Outperform Hovde Group

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