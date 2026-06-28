Ausblick: Smartoprics Group AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Smartoprics Group AS Registered wird am 13.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,021 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 NOK je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 25,1 Millionen USD für Smartoprics Group AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 192,4 Millionen NOK erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,092 USD aus. Im Vorjahr waren 0,500 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 107,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 781,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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