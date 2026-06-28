DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,39 +2,5%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 56.013 +0,1%Euro 1,1415 ±0,0%Öl 76,0 +0,1%Gold 4.111 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Smartoprics Group AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Smartoprics Group AS Registered Shs
4.11 EUR -0.02 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Smartoprics Group AS Registered wird am 13.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,021 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 NOK je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 25,1 Millionen USD für Smartoprics Group AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 192,4 Millionen NOK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,092 USD aus. Im Vorjahr waren 0,500 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 107,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 781,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Smartoprics Group AS Registered Aktie News

Werbung

Smartoprics Group AS Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Smartoprics Group AS Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.