Ausblick: SmartStop Self Storage REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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SmartStop Self Storage REIT gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,129 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 43,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 64,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,671 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,200 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 253,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 281,1 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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