Ausblick: Smith&Wesson Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Smith&Wesson Brands lädt am 17.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,225 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Smith&Wesson Brands 0,190 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 155,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Smith&Wesson Brands einen Umsatz von 140,8 Millionen USD eingefahren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,275 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,300 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 500,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 474,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.net
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